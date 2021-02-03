ضبط 2500 كرتونة وكيس مقرمشات غير صالحة فى حملات بالقليوبية.. صور

شنت إدرة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية حملات مكبرة مشتركة مع مكاتب مراقبة الأغذية بمدن شبين القناطر وكفرشكر والقناطر الخيرية.





وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمحافظة وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة وسامي رجب مراقب عام الأغذية.

وتمكنت الحملات من ضبط 2500 كرتونة وكيس من أصناف غير محتفظة بخواصها ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية وهي عبارة عن ١٥ كرتونه منتهيه الصلاحية و٤٥ كجم أغذية مختلفة ومقرمشات.

كما تم ضبط أصناف لوجود تغير في الخواص الطبيعية ووجود ألوان صناعيه مجهولة المصدر وهي عبارة عن 1300 كرتونه جيلي، و1200 مقرمشات، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أن الأصناف التى تم ضبطها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليا، وذلك لعرضها على النيابة العامة

من ناحية اخرى قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة شبين القناطر، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالمدينة، وذلك للحد من الإشغالات والباعة الجائلين بالطريق العام.

وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، حيث تم تحرير عدد 84 محضر إشغال طريق عام ونظافة و53 محضر إزالة بائع متجول و12 محضر إعلان مخالف و9 محاضر تندات غير مرخصة.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وأكد الهجان ، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.