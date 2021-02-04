لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

أعلن اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادى المصرى، تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله بتأجيل مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمع بين المصري وبيراميدز.









وقال المر فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه كان من المقرر إقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من فبراير.









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وأوضح مدير المصرى التنفيذي أن التأجيل جاء بعد تعديل موعد المباراة سابقا من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد.









