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رياضة

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:36 ص
المصري ضد بيراميدز
المصري ضد بيراميدز
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادى المصرى، تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله بتأجيل مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمع بين المصري وبيراميدز.


وقال المر فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه كان من المقرر إقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من فبراير.


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وأوضح مدير المصرى التنفيذي أن التأجيل جاء بعد تعديل موعد المباراة سابقا من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف  إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد.


وكشف محمود المر أن سبب التأجيل جاء لتعارض موعد المباراة مع موعد سفر فريق بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان لملاقاة نظيره فريق راسينج كلوب، بطل كوت ديفوار، في ذهاب دور الملحق من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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