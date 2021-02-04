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محافظات

انقطاع الكهرباء عن مناطق بطنطا والمحلة.. تفاصيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:53 ص
كهرباء
كهرباء
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احمد علي
أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم  فصل التيار الكهربائي  عن مناطق سكنية بنطاق مركز ومدينة المحلة وطنطا سعيا لإجراء أعمال صيانه .

كما تضمن القرار يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦ م من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء الصيانة الدورية ونظافة محولات (نفيا القديم - اخناواي - سبطاس) ، والأماكن المتأثرة بالفصل هي (قرى ميت حبيش القبلية - عزبة المواني - الطريق السريع حتى دفرة - أبو جمالة - اخناواي - سبطاس - كفر سبطاس) ومن الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

وجاء ذلك لعمل صيانة للوحة توزيع بشبيش ، والأماكن المتأثرة بالفصل هي : (بشبيش بالكامل - مياه دمرو - الشهيد - الانشا - طنبارة - العتمانية - دمرو - دخميس) وتوابعها.

بينما يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٧ م من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحلات (داون تاون خاص - مياه الخلاء خاص)، والأماكن المتأثرة بالفصل هي : (عمارات الداون تاون - محطة مياه الجلاء). 

كما يُرْجَى التنبيه على الأماكن الهامة والتي ستتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق الفصل بتدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.
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