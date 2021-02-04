دراسة تحذر.. تناول هذا النوع من الحبوب يوميا يهدد حياتك

وجدت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية اليوم أن تناول الحبوب عالية المعالجة (المكررة) يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة مقارنة بـ الحبوب الكاملة (غير المكررة).





كما تشكل الحبوب مثل الشوفان والأرز والشعير والقمح حوالي 50٪ من السعرات الحرارية اليومية في جميع أنحاء العالم وما يصل إلى 70٪ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا سيما في إفريقيا وجنوب آسيا.





وتميل الحبوب الكاملة إلى أن تكون أعلى في الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية من الحبوب المكررة، وأظهرت الدراسات السابقة أن زيادة تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.





ووجد الباحثون أن أعلى فئة من تناول الحبوب المكررة (على الأقل 350 جم أو حوالي 7 حصص في اليوم) ارتبطت بخطر الموت بنسبة 27٪ أعلى و 33٪ خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأقل فئة من المدخول (أقل من 50 جم في اليوم)، وارتبط تناول كميات كبيرة من الحبوب المكررة أيضًا بارتفاع ضغط الدم.





لذلك ينبغي التشجيع على تناول كميات أقل من المنتجات المكررة مع تشجيع تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة، كما ان تقليل كمية الكربوهيدرات وتحسين جودتها أمر ضروري لتحقيق نتائج صحية أفضل.