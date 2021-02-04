طارق الشناوي عن تجسيد أحمد حلمي لشخصية نجيب محفوظ: برافو

عبر الناقد طارق الشناوي عن إعحابه بتجسيد الفنان أحمد حلمي لشخصية أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "برافو أحمد حلمي".

وتابع: أنه يحب خروج الفنان أحمد حلمي عن إطار الأدوار الكوميدية، وأضاف أن من يحرك قدرات المبدع هى المغامرة.

كان قد أوضح الإعلامي خيري رمضان عن استعداد الفنان أحمد حلمي لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل.

وفي هذا الصدد، حاول الجمهور تخيل شكل الفنان أحمد حلمي الذي سيتم تغييره ليصبح شبيها بالأديب الراحل، ومنهم مصمم الجرافيك المصري الشاب محمد جابر الذي أصدر أول بوستر غير رسمي، لهذا العمل متخيلا فيه شكل أحمد حلمي حال تقديمه لحياة نجيب محفوظ.