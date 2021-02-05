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مرأة

ضع السمن على "باطن قدمك" ليلا وشاهد ماذا يحدث

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
في بعض الأحيان لا يتمكن الناس من النوم ليلًا بسبب الأوجاع والآلام في الجسم. 

تقول أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار إن أفضل علاج منزلي لها هو وضع السمن على باطن القدمين.

من المعروف أن السمن له العديد من الفوائد الصحية . عندما يتعلق الأمر بالنوم ، يقول ديويكار إن تطبيق السمن يسمح " للحاوية بالاستقرار وتقليل الغازات والانتفاخ" وفقا ل indianexpress .

وأضافت: "هذا بدوره يقلل من الحموضة ويحسن النوم. أنت تعلم أن النوم والإفراز ، كل عملية الهضم ، في الواقع ، مرتبطة ببعضها البعض. يرتبط سوء الهضم والاستيعاب أيضًا بانخفاض مستويات فيتامين د و ب 12 أيضًا. 

سيؤدي النوم المحسن أيضًا إلى فقدان الدهون وتحسين الحالة المزاجية ولون البشرة.

وسوف يعالج هذا التطبيق المشاكل الآتية:
* مشاكل الشخير
* النوم المضطرب
* عسر الهضم / إطلاق الغازات / التجشؤ
* القولون العصبي والإمساك المزمن الذين يحتاجون إلى الألياف أو الحبوب يوميًا
* الأشخاص الذين يتناولون مضادات الحموضة اليومية
* احتفظ بقليل من السمن بجانب سريرك، وخذ قطرة منه على إصبعك الصغير وافرده على قدميك.
* باستخدام نعل راحة يدك ، افرك باطن قدمك حتى تشعر بالدفء.
* كرر على القدم الأخرى.. واخلد إلى نوم مريح.
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