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رياضة

رئيس نادي بايرن ميونخ: لن أكون مغرورا أمام الأهلي.. وسنأخذ المباراة على محمل الجد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قال كارل هانز رومينيجيه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني عن اللقاء المرتقب مع النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "لا يمكنك أن تكون مغرورًا، سنأخذ كل مباراة على محمل الجد."

وأضاف رومينيجيه في حوار لقناة سبورت ١ الألمانية: "لقد كان الفريق يقوم بذلك بشكل مثالي في عام 2020 وسيحافظ عليه في عام 2021. تعامل دائمًا مع المباراة باحترام واستعداد.

ويستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة النادي الأهلي، يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك بايرن ميونخ في البطولة بصفته بطل بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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