استكمالا لخطة الرقمنة | التعليم: انتظروا إطلاق منصة تعليمية جديدة لطلاب التعليم الفني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التوسع في عملية رقمنة العملية التعليمية، خلال السنوات القادمة.
حيث كشف تقرير أعدته وزارة التربية والتعليم عن الخطط المقرر إنجازها خلال الخمس سنوات القادمة، عزم الوزارة على إطلاق منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني.
وعلم موقع صدى البلد من مصادره، أن هذه المنصة سوف تستهدف توفير محتوى إلكتروني احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة، وهو ما سيساعد على التحول نحو التعليم المدمج.
وتخطط وزارة التربية والتعليم أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل (التابلت والمحمول واللاب توب) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي
كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.
وكانت قد حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإنجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة في ملف إدخال التكنولوجيا في التعليم.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم إطلاق المنصة التعليمية الجديدة "إدمودو" لمواجهة تعليق الدراسة في المدارس خلال فترة جائحة كورونا.
وقال وزير التربية والتعليم إنه تمت إتاحة مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري، وهي مكتبة "ذاكر" الإلكترونية لجميع الصفوف باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح أنه تم توريد 26 ألف شاشة تفاعلية بنهاية ديسمبر 2018 للصف الأول الثانوي، إلى جانب الانتهاء من توصيل 2530 مدرسة بشبكات فايبر وغيرها من التوصيلات الداخلية بفصول الصف الأول الثانوي، وربط منظومة المناهج ببنك المعرفة المصري، وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكتروني للتصحيح والاختبار.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزارة بتنظيم دورات تدريبية مكثفة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ومعلمي الصفوف الثانوية ولقيادات ومديري المدارس والمديريات، للتدريب على كيفية إدارة المدارس وفقا للمنظومة الجديدة بإجمالي 2301040 معلما بمراحل التعليم المختلفة.
وأضاف أنه تم إنشاء موقع إلكتروني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، مشيرا إلى أن عدد المشاركين بالموقع بلغ 28 ألف طالب وطالبة.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب 300 متدرب ومعلم أونلاين للقيام ببث الحصص الافتراضية بمراحل التعليم قبل الجامعي، واستخدام منصة "إدمودو"، لافتا إلى أنه تم بث 3000 حصة تفاعلية من شرح ومراجعة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن.