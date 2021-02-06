استكمالا لخطة الرقمنة | التعليم: انتظروا إطلاق منصة تعليمية جديدة لطلاب التعليم الفني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التوسع في عملية رقمنة العملية التعليمية، خلال السنوات القادمة.





حيث كشف تقرير أعدته وزارة التربية والتعليم عن الخطط المقرر إنجازها خلال الخمس سنوات القادمة، عزم الوزارة على إطلاق منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني.





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وعلم موقع صدى البلد من مصادره، أن هذه المنصة سوف تستهدف توفير محتوى إلكتروني احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة، وهو ما سيساعد على التحول نحو التعليم المدمج.





وتخطط وزارة التربية والتعليم أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل (التابلت والمحمول واللاب توب) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.





وكانت قد حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإنجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة في ملف إدخال التكنولوجيا في التعليم.