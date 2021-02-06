ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

غريب.. شاهد نمو الشعر على إصبع فتاة بسبب حادثة في صغرها| صور

السبت 06/فبراير/2021 - 06:30 ص
نمو شعر العانة على
نمو شعر العانة على إصبع فناة
Advertisements
عزة عاطف
ما أكثر مقاطع الفيديو الغريبة التي تقابلنا يوميا على تطبيق TikTok، والتي تجعلنا إما في دهشة وذهول أو تتركنا في حيرة من أمرنا، مثل هذا المقطع لفتاة ينمو شعر العانة على إصبعها بسبب حادثة تعرضت لها وهي رضيعة، والذي حقق ملايين المشاهدات.

في وقت سابق من هذا العام، شارك مستخدم TikTok الأمريكي الشهير Rae Mackzie تريند يطلب فيه من الناس مشاركة "الأشياء الغريبة التي تقوم بها أجسادهم وهم غير متأكدين مما إذا كان أي شخص يعاني منها.

وردا على التحدي الفيروسي، قالت راي بأن أقرب صديقاتها شجعتها على المشاركة في التريند بما يحدث لإصبعها.

وأوضحت راي: "عندما كنت في الثانية من عمري، أغلقت والدتي الباب على إصبعي.. فتمزق الجزء العلوي منه، وقد وقعت تلك الحادثة في التسعينيات لذا قام الأطباء بترقيع الإصبع من مكان آخر في الجلد".

وفي حين أن ترقيع الجلد عادة ما يتم أخذه من مناطق سطحية أكبر مثل الذراعين أو الساقين، فإن الأطباء لم يرغبوا في أن تتمدد الندبة من الإجراء الجراحي مع تقدم راي في السن.

لذلك تقرر أنهم سيأخذون الجلد من خط البكيني من أجل ترقيع إصبعها التالف، وقد بدا طبيعيا جدا، ولكن عندما عادت راي إلى المنزل من المستشفى، تبللت الجبيرة بالصدفة".

مما جعل الجلد ينمو باللون البني، وكما لو أن أنملة إصبعها المشوهة لم تكن كافية، عانت راي من محنة أخرى صادمة.

فعندما وصلت سن البلوغ وبدأ ينمو لديها شعر العانة، بدأ الشهر ينمو على إصبعها في نمو في نفس الوقت، والأسوأ أن زملائها في المدرسة لاحظوا الأمر وبدأوا في مناداتها بإصبع الفراء.

حصد فيديو راي أكثر من خمسة ملايين "إعجاب" على TikTok مما دفعها إلى مشاركة مقطع آخر لها وهي تنتف شعر العانة من إصبعها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متى يكون الطفح الجلدي علامة على الإصابة بالسرطان؟

أفضل طريقة للمسح على الرأس عند الوضوء بدون خلع الحجاب.. الإفتاء توضح

بعد 10 سنوات.. تشخيص سبب نمو شعر بين أسنان امرأة

فيديوجراف.. مَن رجل الفراء مقتحم الكونجرس؟

حالة غريبة.. كريم للوجه يزيد من وزن طفل للضعف

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو

ترشيحاتنا

غدا.. طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة في 5 مدن جديدة بمرحلة تكميلي

مقرب من الإخوان وتركيا.. من هو عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديد؟

أمريكا تعتزم إلغاء تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

بعد تعافيه من السرطان بأيام.. نهاية أليمة لمسن ستيني بسبب فيروس كورونا

ننشر أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب.. شاهد نمو الشعر على إصبع فتاة بسبب حادثة في صغرها| صور

لن تصدق.. طريقة سرية للاحتفاظ بشرائح البيتزا المتبقية داخل العلبة | فيديو

بعد كورونا.. مقطع صادم يوثق تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا