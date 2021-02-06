غريب.. شاهد نمو الشعر على إصبع فتاة بسبب حادثة في صغرها| صور





في وقت سابق من هذا العام، شارك مستخدم TikTok الأمريكي الشهير Rae Mackzie تريند يطلب فيه من الناس مشاركة "الأشياء الغريبة التي تقوم بها أجسادهم وهم غير متأكدين مما إذا كان أي شخص يعاني منها.





وردا على التحدي الفيروسي، قالت راي بأن أقرب صديقاتها شجعتها على المشاركة في التريند بما يحدث لإصبعها.





وأوضحت راي: "عندما كنت في الثانية من عمري، أغلقت والدتي الباب على إصبعي.. فتمزق الجزء العلوي منه، وقد وقعت تلك الحادثة في التسعينيات لذا قام الأطباء بترقيع الإصبع من مكان آخر في الجلد".





وفي حين أن ترقيع الجلد عادة ما يتم أخذه من مناطق سطحية أكبر مثل الذراعين أو الساقين، فإن الأطباء لم يرغبوا في أن تتمدد الندبة من الإجراء الجراحي مع تقدم راي في السن.





لذلك تقرر أنهم سيأخذون الجلد من خط البكيني من أجل ترقيع إصبعها التالف، وقد بدا طبيعيا جدا، ولكن عندما عادت راي إلى المنزل من المستشفى، تبللت الجبيرة بالصدفة".





مما جعل الجلد ينمو باللون البني، وكما لو أن أنملة إصبعها المشوهة لم تكن كافية، عانت راي من محنة أخرى صادمة.





فعندما وصلت سن البلوغ وبدأ ينمو لديها شعر العانة، بدأ الشهر ينمو على إصبعها في نمو في نفس الوقت، والأسوأ أن زملائها في المدرسة لاحظوا الأمر وبدأوا في مناداتها بإصبع الفراء.





حصد فيديو راي أكثر من خمسة ملايين "إعجاب" على TikTok مما دفعها إلى مشاركة مقطع آخر لها وهي تنتف شعر العانة من إصبعها.

ما أكثر مقاطع الفيديو الغريبة التي تقابلنا يوميا على تطبيق TikTok، والتي تجعلنا إما في دهشة وذهول أو تتركنا في حيرة من أمرنا، مثل هذا المقطع لفتاة ينمو شعر العانة على إصبعها بسبب حادثة تعرضت لها وهي رضيعة، والذي حقق ملايين المشاهدات.