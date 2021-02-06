بعد تصدر تريند التيك توك.. محمد المغربي يروي قصة "ناصر حكاية ".. شاهد

قال محمد مغربي ، أحد مشاهير السوشيال ميديا ، إن بداية اتضمامه لها ، كانت بهدف إفادة الغير ، موضحا أنه أختار تطبيق "التيك توك" ، لأن الفيديوهات قصيرة ، وتساهم سريعا في توصيل رسالته .





وأضاف مغربي ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضايئة "صدى البلد" ، أن الرسائل القصيرة ، ساعدت الكثيرين في اعتبارها دلالات أو إشارات ، في حالة الحيرة أو الأزمة .





وأشار إلى أن الشطارة تكمن في توصيل الرسالة ، في وقت قصير ، موضحا أن صوته غير نابع من أية دروس "فويس أوفر " ، وهي مجرد موهبة من الله .





ولفت إلى أنه بدأ في الدراسة ، حتى ينمي موهبته ، وتكون نابعه من دراسة أكاديمية ، معقبا : " لقب ناصر حكاية يتصدر تيك توك بالملايين " .



