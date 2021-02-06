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محافظات

بإجمالى 17 فدانا.. تخصيص أرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى بدمياط

السبت 06/فبراير/2021 - 08:02 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة ١٧ فدانا تقريبًا بناحية حوض تل وردة خلف مجمع محاكم دمياط بمنطقة شطا، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وأشارت الى ان الغرض من ذلك بناء عمارات سكنية على تلك المساحة وفقًا للحدود والابعاد المحددة للقطعتين المدرجتين بالقرار، وذلك بمساحة ١١ فدانا للقطعة الأولى و ٦ أفدنة للقطعة الثانية.

فيما وقد ذكرت "المحافظ" أن هذا القرار جاء بناء على الطلب المقدم من محافظة دمياط، متوجهة بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعمهما الكبير للمحافظة و حرصهما على تذليل كافة المعوقات لتنفيذ عدد من المشروعات على أرضها.

 كما توجهت بالشكر أيضًا إلى النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب على جهوده المبذولة وسعيه الجاد فى هذا الملف.

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