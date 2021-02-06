أحمد موسى: 130 دولة لم تصل لها جرعة واحدة من لقاحات كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شركة الأدوية جونسون أند جونسون تطلب ترخيص لقاحها لمواجهة كورونا ويتميز هذا اللقاح بانه جرعة واحدة فقط .





واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصحة العالمية حذرت من أي سلوك غير أخلاقي في عملية توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم .





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" 130 دولة حول العالم لم تذهب لها جرعة واحدة من لقاح كورونا إلى الان وفق تصريحات مسؤولي الصحة العالمية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لقاح سبوتنيك الروسي يحظى بإقبال عالمي الأن".