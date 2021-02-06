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توك شو

أحمد موسى: 130 دولة لم تصل لها جرعة واحدة من لقاحات كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 08:59 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  شركة الأدوية جونسون أند جونسون تطلب ترخيص لقاحها لمواجهة كورونا ويتميز هذا اللقاح بانه جرعة واحدة فقط .

واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الصحة العالمية حذرت من أي سلوك غير أخلاقي في عملية توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم .

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" 130 دولة حول العالم  لم تذهب لها جرعة واحدة من لقاح كورونا إلى الان وفق تصريحات مسؤولي الصحة العالمية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  لقاح سبوتنيك الروسي يحظى بإقبال عالمي الأن".
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