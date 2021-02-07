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حوادث

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بالدقهلية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:05 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية متخذًا من محل خدمات الكمبيوتر الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية مقرًا لتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور  وعُثر على (مجموعة كبيرة من نماذج التقارير الطبية خالية البيانات معدة للتزوير – شهادات خبرة – 2 جهاز كمبيوتر – ماسح ضوئى - طابعة – 2 هاتف محمول ) وبفحص الجهاز فنيًا تبين أنه مُحمل عليه العديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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