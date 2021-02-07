تحصين 7277 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الدقهلية

اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انه فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى فقد بدأت امس اعمال حملة لتحصين رؤوس الماشية بنطاق محافظة الدقهلية وذلك منذ امس السبت حيث ان اعمال اليوم الاول للحملة اسفرت عن تحصين 7277 رأس ماشية بنطاق المحافظة،وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.





جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة .





وقد اوضح وكيل الوزارة انه لاتوجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى التصدع اليوم ، وان المديريه تقوم بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الارشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الامراض الوبائيه قبل التحصين .





ومن جهته اكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل .





واضاف ان حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا ، وقال ان الدوله تعمل على زياده الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض اسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها .





وكذلك اكد محافظ الدقهلية على ضرورة توعيه المربين وتجار الماشيه بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها .



