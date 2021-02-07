30 دقيقة.. طرد سيسيه الاتحاد والزمالك يستحوذ بالكثرة العددية

انتهت 30 دقيقة من شوط المباراة الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وصل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة، لمرمى الاتحاد السكندري في كرة انفرد بها بمحمد صبحي ولكن لم تكتمل الهجمة.





كشر الاتحاد السكندري عن أنيابه مبكرًا، وحاول اختراق دفاعات الزمالك واستحوذ على الكرة كثيرًا، ولكن دون تهديد مرمى الزمالك.





وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة، توغل الجزيري لاعب الزمالك، وراوغ محمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر، ومرر كرة على رأس يوسف أوباما الذي سددها ولكن كان لها عمار حمدي بالمرصاد وأخرجها من المرمى ومنع الزمالك من تسجيل الهدف الأول.





وللمرة الثانية أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد مرماه من هدف للزمالك، بعد تمريرة مميزة من امام عاشور الى زيزو الذي توغل وسدد كرة قوية ولكن كان لها صبحي بالمرصاد.





ومن الجبهة اليمنى توغل سيف الدين الجزيري الذي أشعل الجبهة في الدقيقة 17، وراوغ دفاع الاتحاد السكندري، ودخل الى منطقة الجزاء ومرر الكرة وكادت أن تغير اتجاهها الى المرمى عن طريق ملامستها الى عمار حمدي الذي قام بالواجب الدفاعي.





وأشهر ابراهيم نور الدين أول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 20، وكانت من نصيب مروان عطية لاعب الإتحاد السكندري.





وتعرض طارق حامد لاعب الزمالك الى اصابة في منتصف الملعب بعد التدخل القوي من سيسيه لاعب الاتحاد السكندري وتوقفت المباراة في الدقيقة 22.





واستدعى حكم الـ VAR ابراهيم نور الدين، بسبب تدخل سيسيه على طارق حامد بقوة، واشهر البطاقة الحمراء في وجه سيسيه ليستكمل الاتحاد السكندري المباراة ب10 لاعبين.





وتوقفت المباراة بسبب طلب حسام حسن المدير الفني للاتحاد وقت مستقطع، لتقييم الأمر واجراء تبديل يقلل من الخطورة على مرماه بعد طرد لاعبه في الدقيقة 25 من عمر المباراة.





وسقط زيزو لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء، بعد أن تلقى تمريرة من عبدالله جمعة وطالب اللاعبين ركلة جزاء، والعودة للـ VAR، ولكن رفض نور الدين بسبب قربه من اللعبة.





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري





وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : السيد سالم – داميون لوي – كريم الديب – مروان عطية

خط الوسط : خالد الغندور – عبد الغني محمد - محمد الصباحي - عمار حمدي

خط الهجوم : رزاق سيسيه – روماريو ويليامز



