داليا مصطفى تروج لـ مسلسلها الجديد " فى يوم وليلة " ... شاهد

وعلقت داليا مصطفى قائلة " يارب بالنجاح دعواتكم #في_يوم_وليلة ".

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين





بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.



