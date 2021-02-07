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فن

داليا مصطفى تروج لـ مسلسلها الجديد " فى يوم وليلة " ... شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة داليا مصطفى البوستر الرسمى لمسلسلها الجديد " في يوم وليله " وذلك عبر  حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " .


وعلقت داليا مصطفى قائلة " يارب بالنجاح دعواتكم #في_يوم_وليلة  ".


يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين 

بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.



وشاركت داليا مصطفى مؤخرًا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.
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