أسباب ألم الثدي عند النساء والبنات

يعد ألم الثدي من المشكلات المنتشرة بين البنات و النساء وقد يصاحبه تورم أو شعور بألم حاد وحارق في الثدي أو ضيق الأنسجة في الثدي، قد يكون الوجع مستمرا أو قد يحدث من حين لآخر فقط.





تتراوح أعراض ألم الثدي من خفيفة إلى شديدة، وقد تحدث فقط لبضعة أيام في الشهر، قبل الطمث بيوم أو اثنين، هذا النوع الطبيعي من الألم، والذي تتراوح شدته من خفيف إلى متوسط، يصيب الثديين كل شهر لمدة أسبوع أو أطول من ذلك، ويبدأ قبل الطمث وأحيانًا ما يستمر خلال دورة الطمث، هذا الألم قد تتراوح شدته من متوسط إلى شديد، ويصيب الثديين خلال الشهر كله، ولا يتعلق بدورة الطمث.





قد تعاني النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث أحيانًا ألمًا في الثدي، ولكن ينتشر ألم الثدي أكثر بين النساء الأصغر سنًا اللاتي لم يصلن إلى مرحلة انقطاع الطمث.





ووفقا لموقع " mayoclinic " تشير آلام الثدي فى معظم الأحيان إلى إصابة ثدي (حميدة) غير سرطانية ونادرًا ما تدل على وجود سرطان الثدي، ولكن لا يزال عليك الحصول على تقييم من الطبيب في حالة عدم التخلص من آلام الثدي غير المبررة بعد مرور دورة طمث واحدة أو اثنين، أو إذا استمرت بعد انقطاع الطمث.





أسباب الم الثدي

الهرمونات التناسلية: آلام الثدي الدورية لها صلة قوية بالهرمونات ودورة الطمث فغالبًا ما تقل آلام الثدي الدورية، أو تختفي، عند الحمل أو انقطاع الطمث.





شكل الثدي: غالبًا ما تحدث آلام الثدي غير الدورية نتيجة التغيرات التي تحدث في قنوات نقل الحليب أو غدد إفراز الحليب، وهذا قد يؤدي إلى تطور تكيسات الثدي يمكن أن يؤدي رضوخ الثدي، أو إجراء جراحة سابقة بالثدي، أو غير ذلك من العوامل الموضعية للثدي، إلى حدوث آلام الثدي، وقد تبدأ آلام الثدي أيضًا خارج الثدي مثلا في جدار الصدر أو العضلات أو المفاصل أو القلب ثم تمتد إلى الثدي.





عدم توازن الأحماض الدهنية: قد يؤثر عدم توازن الأحماض الدهنية داخل الخلايا على حساسية نسيج الثدي لتنظيم الهرمونات.





استخدام الأدوية: قد تكون بعض أدوية الهرمونية، بما في ذلك بعض علاجات العقم وحبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، مصحوبة بآلام في الثدي، وجع منطقة الثدي من الآثار الجانبية المحتملة لعلاجات هرمونات الاستروجين والبروجسترون التي تستخدم بعد انقطاع الطمث، قد ترتبط آلام الثدي بمضادات الاكتئاب، بما في ذلك مضادات الاكتئاب التي تتكون من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI).





حجم الثدي: قد يشعرن النساء اللاتي لديهن ثدي كبير بآلام غير دورية بالثدي تكون مرتبطة بحجم ثديهن، قد تكون آلام الثدي الناجمة عن كبر حجم الثدي مصحوبة بآلام بالرقبة والكتفين والظهر.





جراحة الثدي: من الممكن في بعض الأحيان أن تستمر آلام الثدي المرتبطة بجراحة الثدي وتكون الندبة بعد شفاء الشقوق.



