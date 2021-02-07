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رسالة عم حارس لـ لاعبي الأهلي: أنتم أبطال أفريقيا اضحكوا على البايرن واكسبوا الماتش

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:41 م
عم حارس
عم حارس
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ندى عبد العزيز
وجه عم حارس عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مباراة بايرن ميونخ غدًا، الإثنين، قائلا "خليكوا رجالة فى الملعب".

وأضاف عم حارس، فى رسالة حماسية أثناء لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، "أنتوا أبطال أفريقيا والبايرن بطل أوروبا، عاوزين الند بالند، والمهم اللى يضحك على التانى، ويطلع كسبان الماتش".

وقال عم حارث، إنه يفضل متابعة ماتشات الأهلى الخارجية وحيدا أمام التلفزيون لأنه شديد العصبية.

وأشار عم حارس إلى أن أجيال كثيرة من اللاعبين تربوا في وجوده في غرفة الملابس، موضحًا أنه بدأ في النادي الأهلي مع جيل الكابتن محمود الخطيب، ومصطفى عبده، وشطة، وتواجد مع بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية مرتين.

وتابع عم حارس، أن لاعبي النادي الأهلي وعقب المباراة الأخيرة بالدوري تم إغلاق ملف الدوري نهائيًا للتركيز كليًا على مباريات كأس العالم للأندية، مؤكدًا "متفائل بتحقيق مركز كويس.. مباراة بكرة الأهلي هيكسب واحد صفر".

وأوضح أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا يجب مقارنة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بـ8 أهداف بهذه المباراة، منوها بأن النادي الأهلي سيؤدي بشكل جيد جدًا، مختتمًا "عندنا 11 راجل سيؤدي بشكل قوي".
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