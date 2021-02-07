رسالة عم حارس لـ لاعبي الأهلي: أنتم أبطال أفريقيا اضحكوا على البايرن واكسبوا الماتش

وجه عم حارس عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مباراة بايرن ميونخ غدًا، الإثنين، قائلا "خليكوا رجالة فى الملعب".
وأضاف عم حارس، فى رسالة حماسية أثناء لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، "أنتوا أبطال أفريقيا والبايرن بطل أوروبا، عاوزين الند بالند، والمهم اللى يضحك على التانى، ويطلع كسبان الماتش".
وقال عم حارث، إنه يفضل متابعة ماتشات الأهلى الخارجية وحيدا أمام التلفزيون لأنه شديد العصبية.
وأشار عم حارس إلى أن أجيال كثيرة من اللاعبين تربوا في وجوده في غرفة الملابس، موضحًا أنه بدأ في النادي الأهلي مع جيل الكابتن محمود الخطيب، ومصطفى عبده، وشطة، وتواجد مع بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية مرتين.
وتابع عم حارس، أن لاعبي النادي الأهلي وعقب المباراة الأخيرة بالدوري تم إغلاق ملف الدوري نهائيًا للتركيز كليًا على مباريات كأس العالم للأندية، مؤكدًا "متفائل بتحقيق مركز كويس.. مباراة بكرة الأهلي هيكسب واحد صفر".
وأوضح أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا يجب مقارنة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بـ8 أهداف بهذه المباراة، منوها بأن النادي الأهلي سيؤدي بشكل جيد جدًا، مختتمًا "عندنا 11 راجل سيؤدي بشكل قوي".