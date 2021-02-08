عندي إحساس الأهلي هيكسب ونفرح.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

تمنى الإعلامي عمرو أديب، الفوز للنادي الأهلي في مباراته اليوم الإثنين في نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا. الإثنين





وقال أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء أمس الأحد، إن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ قوية وتاريخية ومن العيار الثقيل والنوع القوي، متابعا أنه :"الأهلي هيعمل مباراة جيدة، وعندي أحساس أن النادي الأهلي هيكسب بكرا وهيفرحنا ويفرح كل المصريين".





وتابع مقدم برنامج الحكاية، أنه :"أنني لست من أنصار التمثيل المشرف، وعايزين الأهلي يكسب، وليه الأهلي مايكسبش، ومن الممكن أن يفعلها الأهلي غدا ويحقق الفوز، وبايرن ميونخ أتهزم كتير من فرق اقل منه، والأهلي هيعمل مباراة جيدة".

وأكد الإعلامي، احتمالات فوز الأهلي موجودة في المباراة، وخاصة أن النادي الأهلي في مستوي جيد، مشيرا إلى أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.