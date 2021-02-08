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تكنولوجيا

عند نسيانها.. أفضل حيل لاسترجاع كلمات سر حساباتك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:02 ص
أفضل حيل لاسترجاع
أفضل حيل لاسترجاع كلمات سر حساباتك
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ندى على
يعد تذكر كلمات السر أمرا مرهقا وصعبا بالنسبة للكثيرين الذين لا يمتلكوا ذاكرة جيدة، ومع تعدد الحسابات المختلفة يصبح الأمر أكثر تعقيدا خصوصا عند تعرض الحسابات المهمة للخطر عند عدم تذكر كلمات السر. 

وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عدد من الطرق السهلة التى من خلالها يمكن تذكر كلمات السر بسهولة واسترجاعها دون حدوث أى مشكلات، ومنها  : 


الطريقة الأولى : استخدام تطبيقات لحفظ كلمات السر الخاصة بك 

تطبيق LastPass Password Manager 

ويقوم التطبيق بحفظ كل كلمات السر المتعلقة بكل حساباتك على الإنترنت سواء حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها، ويجب على المستخدمين تسجيل كل كلمات السر التى يريدونها وسيقوم التطبيق بحفظها بالكامل. 

ويحفظ تطبيق LastPass Password Manager  كل الوثائق الخاصة بك وكل البيانات المتعلقة بها، وكل أرقام وكلمات السر البطاقات الإتمانية الخاصة بالمستخدمين، بالإضافة إلى القيام بمساعدتك على وضع كلمات سر قوية وحفظها. 

2- تطبيق LastPass 

ويعد واحدا من أفضل التطبيقات التى تقوم بحفظ كلمات السر للمستخدمين، ويوفر التطبيق مساحة تخزين ملفات على الإنترنت تبلغ 1 جيجابايت ومراقبة شبكة الإنترنت المظلمة لحساباتك، كما يعمل التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون كما يعمل على أنمة الويندوز وأجهزة ماك من آبل . 

الطريقة الثانية : عرض جميع كلمات السر المحفوظة فى متصفح جوجل كروم 

- قم بفتح متصفح جوجل Chrome على هاتفك الذكي،  إذا لم يكن التطبيق موجودًا على شاشتك الرئيسية ، فيمكنك التمرير سريعًا للوصول إلى app drawer  وتشغيل كروم . 

- اضغط على الثلاث نقاط الرأسية سواء في أعلى يمين الشاشة أو في أسفل يمين الشاشة حسب هاتفك. 

- حدد الإعدادات أو Settings  بالقرب من أسفل القائمة المنبثقة.  

- حدد موقع كلمات المرور واضغط عليها في منتصف القائمة.   

- ضمن قائمة كلمة المرور، يمكنك التمرير عبر جميع كلمات المرور المحفوظة، حيث  يتم ترتيب القائمة أبجديًا بناءً على عنوان URL لموقع الويب.

- حدد كلمة مرور محفوظة أو saved password لعرض المزيد من التفاصيل عنها.  

- لعرض كلمة المرور المخفية ، ابدأ بالضغط على أيقونة العين أو eye icon بجوار كلمة المرور المخفية.   



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