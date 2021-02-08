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محافظات

محافظ شمال سيناء: إعداد الخطط التنموية للقرى الأكثر احتياجا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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احمد صالح

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم إعداد الخطط التنموية اللازمة لرفع مستوى القرى الأكثر احتياجا لإقامة المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق بها، علاوة على تطوير القائم منها بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق سياسة التوطين في هذه القرى.


وأوضح اللواء شوشة، أن هناك خطة لإنشاء عدد من المشروعات ومرافق الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا وفقا للمعايير الموضوعة لقياس مستوى الخدمات فى القرية الأم وتحديد القرى الأكثر احتياجا منها، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية اللازمة لخدمة القرى وتوابعها فى مختلف القطاعات وتوافر الخدمات بها.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بقرى مركز بئر العبد بدعم من صندوق تحيا مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، لرفع مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، علاوة  على توفير منح لإعانة الأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيلة، حيث تشمل المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتأهيل القرى بشمال سيناء، 100 منزل بدوي بقرى رمانة و6 أكتوبر والكرامة وقاطية والخربة بمركز بئر العبد في قرى شمال سيناء بتمويل من صندوق تحيا مصر.


وأكد العميد راتب عبدالجواد، مدير المشروعات للمحافظات الحدودية بمؤسسة الأورمان الخيرية، أنه  تم  الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع  تطوير وتأهيل القري بشمال سيناء بإجمالي 100 منزل بدوي بقرى رمانة و6 أكتوبر والكرامة وقاطية والخربة بمركز بئر العبد في قرى محافظة شمال سيناء.


وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مشروع لتطوير وتأهيل 500 منزل بدوي في قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه، على مرحلتين، الأولى تشمل 250 منزلًا والثانية تشمل 250 منزلًا، وأكد على أن الهدف من المشروع إيجاد نواة خدمية لتشجيع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لاستكمال العمل بتوصيل المرافق، لهذه القرى من مياه وكهرباء ورصف، فضلًا عن إنشاء ملعب كرة قدم كبير من وزارة الشباب، لاحتواء شباب القرية وشغل أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.


طالب  الشيخ سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص مبلغ نصف مليون جنيه من مؤسسة الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني في كل قرية من قرى محافظة شمال سيناء وتشجيع الأسر الأكثر احتياجًا لتنفيذ مشروعات صغيرة وأعمال يدوية للنهوض بهذه الأسر وتوفير مصدر رزق لهم، بجانب التوسع في مشروع تطوير وتأهيل المنازل البدوية لتصل إلى 1000 منزل بحيث تكون كل قرية بها عدد كبير من المنازل المختارة للتطوير.


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