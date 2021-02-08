تحديث البرامج الدراسية ودعم الجوانب العملية.. خطة كليات التربية لإعداد معلمين على أعلى المستويات

تسعى كليات التربية بجامعة القاهرة لتطوير إمكانياتها ومقرراتها الدراسية لإعداد كوادر مؤهلة من المعلمين القادرين على العمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفقًا لأحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية.





وفي هذا الإطار، تعمل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة على رفع مستوى طلابها، سواء من الناحية الأكاديمية أو المهنية أو الثقافية، وذلك من خلال التطوير المستمر لبرامج الإعداد للطالبة المعلمة فى ضوء المعايير القومية والأكاديمية ومعايير الجودة ومتطلبات العصر واجراء البحوث العلمية المرتبطة بمجال الطفولة المبكرة وتقديم كافة الخدمات والأستشارات التربوية والنفسية لخدمة المجتمع والمنافسة محليا وإقليميًا.





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ولتحقيق هذه الأهداف، فقد وضعت الكلية العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وتتمثل في إعداد الخطة الإستراتيجية الحديثة وضمان استمراريتها وتفعيلها، والعمل على تطوير الهيكل التنظيمي والجهاز الإداري بالكلية، إضافة إلى تطوير آليات لنظم القيادة والحوكمة والمصداقية والأخلاقيات.





والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتنمية الموارد الذاتية للكلية، ودعم ورعاية الطلبة والخريجين، واستمرار تطوير البرامج الأكاديمية والتدريب الميداني للمرحلة الجامعية الأولي وإدخال استراتيجيات التعليم الحديثة، بما يتفق مع المعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع كليات رياض الأطفال.





كما تسعى الكلية إلى تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية وربطها بقضايا ومشكلات التعليم في مصر والعالم العربي، علاوة على تطوير البنية التحتية للكلية اللازمة لعمليات التعليم وتحقيق التقويم المستمر للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وتطوير إدارة نظم الجودة، ويوجد بالكلية ثلاثة أقسام، وتتمثل أهدافها في الآتي:





- قسم العلوم النفسية:

- ‏ويقوم بإكساب الطالبة المعارف المرتبطة بالخصائص النفسية والعقلية، من خلال إعداد البرامج التي تتماشى معها ، والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وتعديل جوانب السلوك المرتبطة بالطفل داخل مؤسسات الطفولة وطرق تنمية قدرات ومهارات هؤلاء الأطفال.

- قسم العلوم الأساسية:

ويسعى هذا القسم إلى تعريف الطالبة بالجوانب الثقافية العامة، من خلال طرح ودراسة المقررات والتي تشتمل على الجوانب الثقافية المرتبطة بتشريعات الطفولة وحقوق الطفل، وفنون الأداء (المسـرح ورواية القصة) بجانب المهارات الخاصة للطالبة في مجالات التربية الموسيقية والفنية والحركية وأدب الطفل والحاسب الآلي، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والثقافة الصحية، والإسعافات الأولية، بجانب إعدادها للقيام بالزيارات الميدانية المتنوعة التي تصقل خبرات الطفل في مختلف نواحي الحياة.





- قسم العلوم التربوية:

يهدف هذا القسم إلى إعداد وتدريب متخصصات تربويات على مستوى درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في التربية للطفولة المبكرة، عن طريق بناء وتنمية الأسس العلمية والأكاديمية والمهنية والتربوية لدى الطالبات المعلمات والخريجين بصورة متكاملة مع الأقسام العلمية الأخرى بالكلية.