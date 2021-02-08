انتخابات المحامين في الإسكندرية.. مشادات بين أنصار المرشحين على مقعد النقيب

وقعت مشادات أثناء عملية التصويت بانتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، بين انصار جمال سويد المرشح علي مقعد نقيب المحامين، وأنصار عبدالحليم علام النقيب الأسبق، والمرشح علي نفس المنصب.
بدأت المشادات عندما حاول أنصار سويد منع هتافات أنصار علام، عقب دخوله ساحة مجمع المحاكم وسط المدينة التي تجري فيها عملية التصويت لمحاكم الرمل الجزئية.
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وحاول بعض أنصار سويد، الاشتباك مع أنصار علام واستفزازهم، وتدخل النقيب الأسبق لمنع أنصاره من الاشتباك ووقف الهتافات واستكمل جولته.
وتجري انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، على مقعد النقيب ومقعد شباب و١٤ عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية.
وتعتبر هذه أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب التي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.
وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، والمحامي جمال سويد، و٣ مرشحين آخرين
كما يخوض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز ب١٤ مقعد عدد المحاكم الجزئية في المدينه، ومن يحق له التصويت يقترب من ٢٣ الف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحه النقابة.