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محافظات

انتخابات المحامين في الإسكندرية.. مشادات بين أنصار المرشحين على مقعد النقيب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:48 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

وقعت مشادات أثناء عملية التصويت بانتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، بين انصار جمال سويد المرشح علي مقعد نقيب المحامين، وأنصار عبدالحليم علام النقيب الأسبق، والمرشح علي نفس المنصب.

بدأت المشادات عندما حاول أنصار سويد منع هتافات أنصار علام، عقب دخوله ساحة مجمع المحاكم وسط المدينة التي تجري فيها عملية التصويت لمحاكم الرمل الجزئية.

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وحاول بعض أنصار سويد، الاشتباك مع أنصار علام واستفزازهم، وتدخل النقيب الأسبق لمنع أنصاره من الاشتباك ووقف الهتافات واستكمل جولته.

وتجري انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، على مقعد النقيب ومقعد شباب و١٤ عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية.


وتعتبر هذه أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب التي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، والمحامي جمال سويد، و٣ مرشحين آخرين

كما يخوض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز ب١٤ مقعد عدد المحاكم الجزئية في المدينه، ومن يحق له التصويت يقترب من ٢٣ الف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحه النقابة.

انتخابات المحامين في الإسكندرية.. مشادات بين أنصار المرشحين على مقعد النقيب
انتخابات المحامين في الإسكندرية.. مشادات بين أنصار المرشحين على مقعد النقيب
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