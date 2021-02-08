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هل يمكن علاج الصرع بالنظام الغذائي والطب التكميلي؟ .. إليك الحقيقة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:20 م
هل يمكن علاج الصرع
هل يمكن علاج الصرع بالنظام الغذائي والطب التكميلي؟ .. إليك ا
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اسماء محمد
يرغب البعض أحيانا في اللجوء الى الطب التكميلي كخيار اول لعلاج العديد من المشكلات الصحية واتباع الانظمة الغذائية التى تساعد في ذلك.. لكن هل هذا يمكن أن يحدث فى الامراض العصبية خاصة الصرع؟

نقدم لكم الاجابة على هذا التساؤل فى التقرير التالى نقلا عما رصده موقع " NHS".

النظام الغذائي
النظام الغذائي الذي يناسب مرضى الصرع هو الكيتون إنه نظام غذائي غني بالدهون ومنخفض في الكربوهيدرات والبروتين، عند الأطفال ، يُعتقد أن النظام الغذائي يقلل احتمالية النوبات عن طريق تغيير مستويات المواد الكيميائية في الدماغ.

كان النظام الغذائي الكيتون أحد العلاجات الرئيسية للصرع قبل توفر الصرع، لكنه الآن لم تستخدم على نطاق واسع لدى البالغين لأن يرتبط نظام غذائي الدهون عالية لظروف صحية خطيرة، مثل  مرض السكري و أمراض القلب والأوعية الدموية .

ويُنصح أحيانًا باتباع نظام الكيتون للأطفال الذين يعانون من نوبات لا يتم التحكم فيها بواسطة الصرع، هذا لأنه ثبت أنه يقلل من عدد النوبات لدى بعض الأطفال.

ويجب استخدامه فقط تحت إشراف أخصائي الصرع بمساعدة أخصائي التغذية.

- العلاجات التكميلية
هناك العديد من العلاجات التكميلية التي يشعر بعض الأشخاص المصابين بالصرع بأنها مفيدة لهم، ولكن لم يُظهر أي منها أنه يقلل النوبات بشكل قاطع في الدراسات الطبية.

لذلك يجب أن تكون حذرًا بشأن النصيحة من أي شخص آخر غير الطبيب العام أو الأخصائي لتقليل أو التوقف عن تناول دوائك وتجربة العلاجات البديلة، قد يؤدي إيقاف الدواء دون إشراف طبي إلى حدوث نوبات.

ويجب أيضًا استخدام العلاجات العشبية بحذر لأن بعض مكوناتها يمكن أن تتفاعل مع أدوية الصرع.

نبتة سانت جون ، وهي علاج عشبي تستخدم لعلاج الاكتئاب الخفيف ، ولا ينصح به للأشخاص المصابين بالصرع لأنه يمكن أن يؤثر على مستويات أدوية الصرع في الدم وقد يوقف الدواء عن العمل بشكل صحيح.

هناك تقارير تفيد بأن بعض علاجات الروائح قوية الرائحة ، مثل الزوفا وإكليل الجبل والشمر الحلو ، قد تؤدي إلى حدوث نوبات لدى بعض الأشخاص.

بالنسبة لبعض المصابين بالصرع ، يمكن أن يؤدي التوتر إلى حدوث نوبات، قد تساعد علاجات تخفيف التوتر والاسترخاء مثل التمارين واليوجا والتأمل.
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