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مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:57 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن سلالة كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا هناك احتمال كبير يؤكد أن اللقاحات المنتجة لعلاج كورونا يمكن ألا تقوم بمعالجة الإصابات بهذه السلالة، وما زالت هناك دراسات تجري عليها.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشركة المنتجة للقاح فايز وشركة "بايونتيك" تقومان بعمل تعديلات جديدة على لقاحاتهما لمواكبة انتشار سلالة كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا.

وأوضح مصباح ، أنه لا يتوقع أن تحدث مناعة القطيع مع فيروس كورونا قبل الشتاء المقبل، وقال "لا أتوافق مع توقع الكرملين بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل منتصف الصيف المقبل".

وكشف عن أن هناك أدوية جديدة لعلاج فيروس كورونا يسير إنتاجها على نحو جيد، ومنها دواء تابع لجامعة "ويسترون" أو دواء rfl 100، وهذا الدواء مؤثر جدا في علاج الحالات الحرجة.

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