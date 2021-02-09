بأسهل الطرق.. كيف تعثر على هاتفك الأندرويد إذا ضاع أو سرق

تشكل عملية تتبع الهواتف عند ضياعها أو سرقتها أمرا معقدا بالنسبة للمستخدمين، حيث فى بعض الأحيان يقومون باستخدام أساليب أو طرق غير دقيقة فى عملية تتبع الهواتف.





ويواجه مالكو الهواتف الذكية الذين يتعرضون لضياع هواتفهم أو سرقتها مشكلة كبيرة عند القيام بعدد من الإجراءات التى تتعلق بتتبع الهواتف ، فى وقت ربما لا يستطيعوا فيه التركي على إجراء أكثر من طريقة أو القيام بعملية دقيقة.





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وبحسب موقع CNET فإن هناك طريقتين فى غاية السهولة يمكن لمالكى هواتف الأندرويد إذا تعرضوا لضياع هواتفهم أو سرقتها تفعيل البحث من خلالها، حيث تعتبر أكثر الطرق دقة أوأمانا عند ضياع الهواتف أو سرقتها .





ولقيام بتتبع أى هاتف سامسونج :





- استخدام خاصية Samsung Find My Mobile

وإذا كان هاتفك من شركة سامسونج فإن خاصية Samsung Find My Mobile وهى لأى هاتف سامسونج وغلقه لعدم تمكين السارق من فتح الهاتف والاضطلاع على البيانات الشخصية ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط

وللقيام بتتبع أى هاتف أندرويد :





- استخدام خاصية Find My Device

ويمكن استخدام خاصية Find My Device لغلق أى هاتف أندرويد والتحكم فيه من على بعد ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط .



