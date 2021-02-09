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تكنولوجيا

بأسهل الطرق.. كيف تعثر على هاتفك الأندرويد إذا ضاع أو سرق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:08 ص
كيف تعثر على هاتفك
كيف تعثر على هاتفك الأندرويد إذا ضاع أوسرق
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ندى على
تشكل عملية تتبع الهواتف عند ضياعها أو سرقتها أمرا معقدا بالنسبة للمستخدمين، حيث فى بعض الأحيان  يقومون باستخدام أساليب أو طرق غير دقيقة فى عملية تتبع الهواتف. 

ويواجه مالكو الهواتف الذكية الذين يتعرضون لضياع هواتفهم أو سرقتها مشكلة كبيرة عند القيام بعدد من الإجراءات التى تتعلق بتتبع الهواتف، فى وقت ربما لا يستطيعوا فيه التركي على إجراء أكثر من طريقة أو القيام بعملية دقيقة. 


وبحسب موقع CNET فإن هناك طريقتين فى غاية السهولة يمكن لمالكى هواتف الأندرويد إذا تعرضوا لضياع هواتفهم أو سرقتها تفعيل البحث من خلالها، حيث تعتبر أكثر الطرق دقة أوأمانا عند ضياع الهواتف أو سرقتها . 

ولقيام بتتبع أى هاتف سامسونج : 

- استخدام خاصية Samsung Find My Mobile 
وإذا كان هاتفك من شركة سامسونج فإن خاصية Samsung Find My Mobile وهى لأى هاتف سامسونج وغلقه لعدم تمكين السارق من فتح الهاتف والاضطلاع على البيانات الشخصية ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط  
وللقيام بتتبع أى هاتف أندرويد : 

- استخدام خاصية Find My Device
ويمكن استخدام خاصية Find My Device  لغلق أى هاتف أندرويد والتحكم فيه من على بعد ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط .  

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