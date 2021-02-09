الحريري يصل إلى باريس ولقاء مرتقب مع ماكرون

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى باريس، حيث يلتقي اليوم وغدًا كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وفي سياق منفصل أكدت أوساط لبنانية أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "عائد إلى بيروت وهو محمّل بدعم عربي ودولي كبير للمضي قدمًا بتأليف حكومة وفق المعايير التي وضعها مسبقًا والتي تبنّاها الثنائي الشيعي"، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحر" سيوافق في النهاية على الحكومة تحت ضغط خارجي.





وتابعت أنه تزامنًا مع عودة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري إلى بيروت، بعد غيبة لأشهر"، ما فسرته أوساط دبلوماسية على أن "العودة تأتي في إطار المواكبة السعودية لتطورات الأوضاع في لبنان، سيما ما يتصل بتشكيل الحكومة، وفي وقت ينتظر أن تستقبل الرياض أواسط فبراير الجاري، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سيكون الملف اللبناني، أحد الملفات الأساسية على طاولة البحث".