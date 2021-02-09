نشرة الصحة والمرأة .. أمراض تزيد من خطر الإصابة بكورونا .. وبشرى لفاقدي السمع
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:02 م
نشرة الصحة والمراة
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية أخبارا هامة في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز الأخبار الهامة..
كشفت دراسة جديدة أن فقدان حاسة الشم أحد أعراض فيروس كورونا يمكن أن يمنعك من ممارسة العلاقة الزوجية. وجد باحثون أمريكيون صلة بين فقدان حاسة الشم، والمعروفة باسم فقدان الشم، وانخفاض الدافع الجنسي والرضا العاطفي لدى كبار السن في الولايات المتحدة. وجدت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة لديهم مخاطر أعلى للإصابة مرة أخرى بـ فيروس كورونا، سواء كان ذلك أكثر اعتدالًا أو شديدًا. حددت دراسة نُشرت في مجلة Nature خمسة أماكن رئيسية تنتشر بها عدوى الاصابات لفيروس كورونا بشكل سريع جدا عن باقى أماكن التجمعات الأخرى ما يتطلب ضرورة توخى الحذر عند الذهاب لهذه الأماكن وتشديد إجراءات الوقاية التى حددتها منظمة الصحة العالمية.
توصلت دراسة قادها باحثون في كلية الطب بجامعة مينيسوتا إلى طريقة للكشف عن وجود سرطان المبيض لدى المرضى باستخدام عينات اختبار باب والمعروفة بالمسحة، والتي تستخدم عادة للكشف عن سرطان عنق الرحم.
ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا عند توافره، للحماية من الوباء العالمي. كشفت دراسة جديدة عن دواء جديد يساعد في تحسين فقدان السمع المرتبط بالعمر. وأظهرت الدراسات الأولية أن الدواء قد يخفف أيضًا من طنين الأذن ومرض مينيير، وهي حالة عصبية تسبب فقدان السمع والدوخة.