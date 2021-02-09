نشرة الصحة والمرأة .. أمراض تزيد من خطر الإصابة بكورونا .. وبشرى لفاقدي السمع

توصلت دراسة قادها باحثون في كلية الطب بجامعة مينيسوتا إلى طريقة للكشف عن وجود سرطان المبيض لدى المرضى باستخدام عينات اختبار باب والمعروفة بالمسحة، والتي تستخدم عادة للكشف عن سرطان عنق الرحم.



