ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:47 م
فقدان حاسة الشم
فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن فقدان حاسة الشم أحد أعراض فيروس كورونا يمكن أن يمنعك من ممارسة العلاقة الزوجية. 


وجد باحثون أمريكيون صلة بين فقدان حاسة الشم، والمعروفة باسم فقدان الشم، وانخفاض الدافع الجنسي والرضا العاطفي لدى كبار السن في الولايات المتحدة. 


وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول الخبراء إن حاسة الشم تلعب "دورًا قويًا فريدًا" في الدافع الجنسي - وكلاهما "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا". 


نظر الباحثون فقط إلى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، ما يعني أن الارتباط يمكن أن يزداد قوة فقط مع تقدمنا ​​في العمر وقد يكون أقل وضوحًا عند الشباب. 


أشارت الأبحاث السابقة بالفعل إلى أن مرضى اضطراب الشم يشكون من ضعف في حياتهم الجنسية. 


ودرس الباحثون تأثير فقدان وظيفة الشم على الرغبة الجنسية لدى كبار السن ورضاهم. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مرة أسبوعيا.. دراسة: العلاقة الزوجية تحمي من هذا المرض

تصل لسنة كاملة .. متى تعود حاستا الشم والتذوق لمتعافي كورونا

لو مكسل.. أسباب غير متوقعة تحمسك للرياضة

للمتعافين من فيروس كورونا.. متى تستعيد حاستي الشم والتذوق

بديلا لـ الفيلر .. وصفة رخيصة الثمن لنفخ الشفاه

ترشيحاتنا

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

عزل كهربا والشحات بسبب اختراق الفقاعة الطبية

تصل لـ 1000 جنيه.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

اعتقال فنانة مغربية بالكويت لمشاركتها في أغنية مع مطرب إسرائيلي

أجندة ضد الدولة.. أبو شقة يكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى على حزب الوفد

منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا