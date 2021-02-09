ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تميز في طفولته بذكاء كبير وتعلم القراءة في السابعة.. تعرف على قصة حياة أشهر علماء النفس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:44 م
إيفان بافلوف
إيفان بافلوف
Advertisements
أحمد الشاهد
تعلم القراءة في السابعة من عمره ، ولم يلتحق بالمدرسة إلا في سن الحادية عشرة بسبب تعرضه لإصابات ناتجة عن سقوطه على رصيف حجري من على سور مرتفع..... ننشر في السطور القادمة قصة حياة أشهر علماء النفس وكيفية نشأته .

ولد "إيفان بافلوف" في "ريازان" بروسيا يوم 26 سبتمبر من عام 1849م ،وقد كان له 10 إخوة حيث كان أكبرهم ، كما كان والده قسا لإحدى القرى .

أنهى "بافلوف" تعليمه الأولي بالمدرسة التابعة للكنيسة في ريازان ، ثم التحق بمعهد "اللاهوت" بها ، ثم ترك المعهد سنة 1870م ليلتحق بجامعة "سانت بطرسبورغ"

وقد كان يتميز منذ طفولته بتفوقا عقليا وطاقة غير عادية والتي أسماها "غريزة البحث" ، كما ترك دراسة الدين بسبب التأثر بالأفكار التي كان ينشرها أبرز نقاد الأدب الروس في ستينيات القرن التاسع عشر "إيفان سيتشينوف" و "دميتري بيساريف"

اقرأ ايضا :


ثم التحق "إيفان بافلوف" بجامعة سان بطرسبرغ الحكومية سنة 1870م بقسم الفيزياء والرياضيات لكي  يدرس العلوم الطبيعية ، وقد فاز بحثه الأول عن "الفسيولوجيا العصبية للبنكرياس" بجائزة جامعية رفيعة في عامه الجامعي الرابع . 

وفي عام 1875م أنهى بافلوف دراسته بتفوق كبير في مجال العلوم الطبيعية، لكنه كان يريد دراسة وظائف الأعضاء ، فالتحق بالأكاديمية الطبية الجراحية ، حيث حصل على درجة الدكتوراه سنة 1878، ثم حصل على ميدالية ذهبية سنة 1879 تقديرًا لتفوقه .

وقد تمكن من الفوز بزمالة في الأكاديمية بعد امتحان تنافسي، وهو ما ساعده على مواصلة أعماله البحثية ، كما قدم بافلوف رسالة الدكتوراه الخاصة به عام 1883م ، حيث كانت عن أعصاب القلب .
 ‏ 
شغل "بافلوف" منصب أستاذ ورئيس قسم الفيزيولوجيا بالأكاديمية الطبية العسكرية حتّى عام 1924م ، مما كان عضوًا في أكاديميّة العلوم ابتداء من سنة 1907، وهو مؤسّس الدّراسات التجريبيّة الموضوعيّة للنشاط العصبي الأعلى "السلوك" عند الحيوانات والإنسان ، مستخدمًا في ذلك منهج المنعكسات الشرطيّة واللاّشرطيّة.

وقد قام بتطوّير تعاليم "سيتشينوف" وهو الذي أسس علم النفس المادّي في روسيا عن الطبيعة الانعكاسيّة للنشاط العقلي ، حتى تمكن "بافلوف" من اكتشاف القوانين والآليات الأساسيّة لنشاط الدّماغ. 

حتى أدّت دراسة بافلوف لفيزيولوجيا عمليّة الهضم إلى فكرته القائلة بأنّ منهج الانعكاسات الشرطيّة يمكن أن يستخدم لبحث السلوك والنشاط العقلي للحيوانات ، وقد أفادت ظاهرة "إفراز اللّعاب نفسيًّا"والعديد من الأبحاث التجريبيّة كأساس للنتيجة التي توصّل إليها عن الوظيفة الإشاريّة للنشاط النفسي ولتوضيح تعاليمه عن النظامين الإشاريين. ويوفّر مذهب بافلوف ككلّ الأساس العلمي الطبيعي لعلم النفس المادي .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. أبرز مناصب وأوسمة إمام المسلمين

صناعة القرار فى الأزمنة الحرجة: قوة التجارب

أستاذ علم اجتماع يلقي محاضرة بأكاديمية الأوقاف الدولية عن التفكير العقلاني

ذكرى وفاة مصطفى مشرفة.. تفاصيل حياة أينشتاين العرب

صناعة القرار في الأزمنة الحرجة.. السلوكية السياسية

ترشيحاتنا

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

بعد زيارته لبيروت.. إعلامي لبناني يكشف لـ صدى البلد مفاجأة عن وزير خارجية قطر

نتائج كارثية ومدير فني جديد.. كل ما تريد معرفته عن مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

اعتقال فنانة مغربية بالكويت لمشاركتها في أغنية مع مطرب إسرائيلي

حتى يوليو.. تعرف على سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني

منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا

دراسة تحدد 5 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا

هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة