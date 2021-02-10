تحرك عاجل من مجلس الشيوخ الأمريكي ضد نظام أردوغان

حث أغلبية أعضاء ملجس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس جو بايدن ، على الضغط على تركيا؛ لبذل مزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان.





ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ ، على عريضة ، تتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بتهميش المعارضة ، وإسكات وسائل الإعلام غير الموالية له، فضلا عن سجن الصحفيين ، وشن حملة ضد القضاة المستقلين.





وقال النواب ، خلال رسالتهم الموجهة لبايدن: "ندعوكم لحث الرئيس أردوغان وإدارته على إنهاء حملتهم القمعية ضد المعارضة في الداخل والخارج على الفور.. مع إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي".





وأعلنت تركيا مؤخرا ، أنها ترغب في تحسين العلاقات مع إدارة بايدن؛ بعدما فرضت عليها عقوبات خلال العام الماضي ، بسبب حصولها على أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400".



