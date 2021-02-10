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منوعات

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:45 ص
سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
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عزة عاطف
شهدت منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، سوء أحوال جوية وطقساً غير مستقر، حيث تساقطت الأمطار بغزارة عالية، مُترافقة بزخات الثلوج الكثيفة والمتراكمة.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التغريدات "تويتر" للحظة صادمة وثق فيها شخصان سقوط سقف وواجهة قاعة أفراح نتيجة لسوء الطقس.

ووفقا الفيديو كان ملتقطه يوثق زخات البرد الكثيفة والطقس غير المستقر في منطقة خميس مشيط بالسعودية، عندما فوجئ بسقوط قاعة الأفراح في مشهد صادم.

وثق المقطع انهيار واجهة قاعة الأفراح وسقفها، حيث تساوت بالأرض، بسبب البَرَد الكثيف والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

جدير بالذكر أن خميس مشيط شهدت ظاهرة نادرة وهي تساقط كثيف للبرد؛ حيث غطت الثلوج الشوارع والسيارات في مشاهد تاريخية لم يسبق لها مثيل.

وتظهر الثلوج في المقطع وقد غطت المناطق المحيطة بالقاعة، عندما أشار أحد المواطنين فجأة لصديقه بالانهيار المفزع للقاعة.
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