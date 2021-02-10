غلق طريق "الإسماعيلية – القاهرة" ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة الكثيفة

قررت إدارة مرور الإسماعيلية ، غلق طريق "الإسماعيلية – القاهرة" ومحور 30 يونيو كذلك طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، التى تتواجد بشكل كثيف على جميع الطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والقاهرة.





وأهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، وبالانتظار وعدم القيادة إلى الطريق لحين زوال الشبورة وإعادة فتح الطرق مرة أخرى، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة، وحرصًا على سلامة المواطنين.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





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