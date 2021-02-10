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سيارات

السعودية تحتفل بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 على كورنيش جدة "صور"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:23 ص
لسعودية تحتفل بسباق
لسعودية تحتفل بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1
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اشرف عطية
احتفلت المملكة العربية السعودية امس، ببدء العد التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا formula 1، والتي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من 3 الي 5 ديسمبر من العام الجاري 2021 للمرة الأولى في تاريخ السعودية

حدث هذا الاحتفال الخاص حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام امس على كورنيش مدينة جدة، وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل أمس رسميًا العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق جائزة السعودية الكبرى  للفورمولا formula 1. 

وصرح بن سلطان قائلا : في هذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصا أن هذا السباق يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اما الساعة من العلامة التجارية رولكس تم تصميمها ضمن بوابة ضخمة ارتفاعها سبعة أمتار وعرضها ستة عشر مترًا تزّين كورنيش جدّة لحين موعد السباق لأنه يبدو أن رولكس ضمن الرعاة الرسميين لسباق فورمولا formula 1 .

واضاف بن سلطان قائلا إنه في هذه المناسبة وبعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية لسباق فورمولا formula 1، الأول في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر. 


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