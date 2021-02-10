السعودية تحتفل بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 على كورنيش جدة "صور"

احتفلت المملكة العربية السعودية امس، ببدء العد التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا formula 1، والتي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من 3 الي 5 ديسمبر من العام الجاري 2021 للمرة الأولى في تاريخ السعودية.
حدث هذا الاحتفال الخاص حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام امس على كورنيش مدينة جدة، وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل أمس رسميًا العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا formula 1.
وصرح بن سلطان قائلا : في هذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصا أن هذا السباق يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اما الساعة من العلامة التجارية رولكس تم تصميمها ضمن بوابة ضخمة ارتفاعها سبعة أمتار وعرضها ستة عشر مترًا تزّين كورنيش جدّة لحين موعد السباق لأنه يبدو أن رولكس ضمن الرعاة الرسميين لسباق فورمولا formula 1 .
واضاف بن سلطان قائلا إنه في هذه المناسبة وبعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية لسباق فورمولا formula 1، الأول في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر.