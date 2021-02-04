السعودية تستضيف أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا 1





وقال بيترهانسل فى تصريحات صحفية بعد فوزه بلقب البطولة : المشاعر لم تختلف حتى عند الفوز باللقب للمرة الـ 14، فالفوز بداكار دائمًا أمر معقد وصعب، ولا يوجد فوز سهل.

