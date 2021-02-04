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سيارات

السعودية تستضيف أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا 1

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:02 م
السعودية تستضيف أول
السعودية تستضيف أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا 1
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اشرف عطية
أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن استضافة المملكة العربية السعودية لأول سباق ليلي في تاريخ البطولة , وأعلن أيضا عن استضافة المملكة لسباق فورمولا إي الدرعية 2021 الليلي لأول مرة في تاريخ البطولة.

وكشف اتحاد السيارات أنه سيتم بث السباق مباشرةً على القنوات الرياضية السعودية في الثامنة مساءًا يوم 26 و27 فبراير 2021 , حصل الفرنسي ستيفان بيترهانسل على لقب بطل رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات بعد انتهاء المرحلة الثانية عشرة من ينبع وانتهت في مدينة جدة.

بذلك الفوز يعزز السائق ستيفان بيترهانسل البالغ من العمر 55 عامًا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالرالي، ويصل مجموع ألقابه إلى 14 بطولة، ويصبح أول سائق يتمكن من الفوز برالي داكار في ثلاث قارات مختلفة.

كانت المرحلة الثانية عشرة لرالي داكار السعودية 2021 انطلقت من ينبع وانتهت في جدة، وامتدت لمسافة 452 كيلومتر ، منها 225 كيلومتر مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، وأنهاها الإسباني حامل اللقب كارلوس ساينز في المركز الأول، متبوعًا بالقطري ناصر العطية ثانيًا وبيترهانسل ثالثًا، ليحافظ العطية على مركزه الثاني في الترتيب العام بفارق 15 دقيقة عن بيترهانسل، ومن خلفه ساينز ثالثا في الترتيب النهائي بفارق ساعة عن الصدارة.

وقال بيترهانسل فى تصريحات صحفية بعد فوزه بلقب البطولة : المشاعر لم تختلف حتى عند الفوز باللقب للمرة الـ 14، فالفوز بداكار دائمًا أمر معقد وصعب، ولا يوجد فوز سهل.
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