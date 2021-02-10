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أخبار العالم

تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:32 م
تدمير طائرتين مسيرتين
تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعود
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دعاء أبوهشيمة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.


ووفقا لوسائل إعلام  سعودية، أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.


وشدد التحالف على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي.


وقبل يومين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية.


وقال التحالف في بيان، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات.


وخلال الأيام الأخيرة، كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.
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