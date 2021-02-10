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أخبار العالم

احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها الدولي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:49 م
احتراق طائرة سعودية
احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها
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دعاء أبوهشيمة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن وقوع اعتداء إرهابي جبان من الحوثيين استهدف مطار أبها الدولي.


ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.


واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.


وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.


وقبل قليل، أعلن التحالف عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.


ووفقا لوسائل إعلام سعودية، أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.


وشدد التحالف على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي.


وخلال الأيام الأخيرة، كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.
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