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حوادث

فيديوهات كاذبة عن أزمة الخبز.. غلق مخبز في الدقهلية للتلاعب فى الحصص التموينية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:18 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع قنوات معادية لمصر، تدعي وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش في قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد برصد أجهزة المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي، لقنوات الجزيرة والشرق وصفحة "أوليلة بلدي"، تظهر على غير الحقيقة، استغاثات وصراخ من نساء عن وجود أزمة خبز في القرية وغلق فرن العيش بالقرية، دون توفير بديل.

بالفحص، تبين أن صاحب الفرن يدعى "محمد. ش"، 42 عاما، محرر ضده محضر إثبات حالة من قسم الرقابة التموينية بإدرة تموين ميت غمر، لقيامه بالتصرف في الرصيد الاسترتيجي الخاص بالمخبز من الدقيق المدعم 20 شيكارة إجمالي طن حصة يوم كامل.

وتم تطبيق توجيه وزير التموين والتجارة رقم 15/2020، بغلق المخبز لمدة 3 شهور، ونفذ الغلق بتاريخ 6 فبراير 2021.

ويشار أن قرية أوليلة بها 6 أفران عيش أخرى، وتعمل بكامل طاقتها، ولم يؤثر غلق المخبز المشار إليه،  على حصة المواطن اليومية، وأن الحالة العامة في القرية هادئة ولا يوجد أي احتجاجات.
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