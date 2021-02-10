ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:27 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت ‏⁧‫اللجنة العليا‬⁩ المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ (كوفيد19) في سلطنة عمان  قرارا  بالاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة‬⁩ حتى إشعارٍ آخر إلا لمرور الشاحنات.

وأفادت اللجنة في بيان لها بحسب صحيفة "اصير" العمانية، بأنه يُسمح لكافة المواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرّية بالدخول إلى أراضي السلطنة. 

وذكرت بأنه يسري هذا السماح لمدة عشرة أيام فقط تمتد من وقت نشر هذا البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير 2021م

وأضافت اللجنة : لن يُسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يُعاد فتح المنافذ البرّية، ويُشترط على جميع المواطنين الذين يعبرون المنافذ البرّية إلى أراضي السلطنة الخضوع عند الوصول للعزل الصحّي المؤسسي على حسابهم الخاص، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة.

كما قررت اللجنة إلزامية العزل الصحي المؤسسي لجميع القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرّية والبحرية والجوّية على حسابهم الخاصّ، وذلك لعدم التزام الكثيرين بالعزل الصحي المنزلي ومخالفة الإجراءات التي تم إقرارها. 

وشددت اللجنة في قراراتها علي إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م، ولمدة أربعة عشر يومًا، وتُستثنى من الإغلاق المُشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.


كما شملت قرارات اللجنة ايضا غلق الشواطئ ‏والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021 ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها. 

كما اوصت  اللجنة بتجنّب تجمّعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة وتقليص الدخول إلى صالات المراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة الى 50% من طاقتها الاستيعابية ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م حتى إشعار آخر.

كما تضمنت القرارات أيضا  تأجيل تسديد أقساط قروض  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقا) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021م وحتى نهاية يونيو 2021م وتقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقا) وسيتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تزامنا مع بدء التطعيم ضد كورونا.. قرار عاجل من سلطنة عمان

عاجل.. سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرية بسبب تفشي كورونا

قرار عاجل من سلطنة عمان بشأن إغلاق الحدود البرية

بسبب تفشي كورونا وتمحورها .. سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة لقاح من الهند

سلطنة عُمان تقرر تمديد إغلاق منافذها البرية بسبب كورونا

كورونا يغلق دول الخليج ويعيد البلاد للإجراءات المشددة.. ويقفل أبواب المطارات

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار إماراتي عاجل في إمارة رأس الخيمة

نجم الأهلي السابق مدافعا عن موسيماني: أدار مباراة البايرن بشكل رائع

الإمارات.. قرار عاجل لـ حكومة الشارقة بشأن عمل الموظفين

بمية راجل بشنبات..تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

الأهلي لـ الفيفا: موقف الشحات وكهربا عفوي ونحترم اللوائح والقوانين

شعر بالإحراج.. رجل يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب بعد الزفاف بساعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارع وعكاوى وسمان .. طريقة عمل أكلات الطاجن بـ 3 وصفات

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد