الزملوط يسلم عقود مشروع "بشاير خير الوادي" للمستفيدين

، والقيادات الأمنية والتنفيذية ، وأعضاء مجلس الشيوخ ، وممثلي برلمان الشباب بالمحافظة. ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مدير الأمن، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد





وسلم المحافظ، عددا من العقود للمستفيدين من مشروع بشاير خير الوادي "بيتك.. مصنع.. غيطك "شمال مدينة الخارجة والذي يمنح المستفيد "منزل مؤثث ، ملحق به مساحة مخصصة لتربية الدواجن ، وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 أفدنة"، علي أن يتم إستكمال تسليم باقي العقود للمستفيدين البالغ عددهم 200 مستفيد.





وكرَّم المحافظ مسئول مكتب مشروعك بمركز الفرافرة؛ تقديرا لجهودهم في تحقيق أعلي نسبة تمويل للمشروعات على مستوى المحافظة.





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من ناحية أخرى ، وجه المحافظ باستمرار متابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا و الجاهزية التامة بالمدارس والكليات إستعداداََ لإمتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك لضمان سلامة الجميع، كما شدد على تفعيل الرقابة علي ظاهرة إلقاء المخلفات بالطرق والأحياء ومصادرة السيارات المخالفة التي يتم ضبطها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وأكد الزملوط ضرورة تضافر الجهود في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "لتطوير قري مركز الفرافرة البالغ عددها 25 قرية ضمن 50 مركز على مستوى الجمهورية مستهدف تطويرهم ورفع كفاءة، موجها بدعم ومتابعة جهود تنفيذ المشروع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.





من جانب آخر كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مسعفين من العاملين بمرفق إسعاف المحافظة وذلك تقديرا لأمانتهم وتفانيهم في عملهم بعد تسليمهما مبلغ مالي كبير تم العثور عليه أثناء أداء عملهم، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة صباح اليوم، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.





وأكد الزملوط، المحافظة تحرص على تسليط الضوء على النماذج المتميزة والمضيئة لتقديم القدوة والمثل في الإخلاص في أداء العمل وخدمة المواطن.