7 أعراض للجلطة الدماغية الصامتة.. تعرف عليها

تحدُث الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، فتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

وتعتبر الجلطة الدماغية حالة طبية طارئة، ويجب اللجوء فيها للعلاج الفوري؛ حيث يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، ولكن يمكن تجنب الإصابة بالجلطة الدماغية الصامتة عن طريق متابعة العلامات والاعراض .