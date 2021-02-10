7 أعراض للجلطة الدماغية الصامتة.. تعرف عليها

تحدُث الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، فتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.
وتعتبر الجلطة الدماغية حالة طبية طارئة، ويجب اللجوء فيها للعلاج الفوري؛ حيث يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، ولكن يمكن تجنب الإصابة بالجلطة الدماغية الصامتة عن طريق متابعة العلامات والاعراض .
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وعلقت الدكتورة أمينة دولوفا الأخصائية الروسية، ان هناك علامات لــ الجلطة الدماغية الصامتة، والتي لا تُظهر كما تحدث عند حدوث الجلطة الدماغية الحادة، وتشخص عادة بأثر رجعي استنادا إلى بيانات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.
وأفادت دولوفا، ان هناك علامات تشير إلى الإصابة بالجلطة الدماغية الصامتة والتي تنتج عن اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية؛ حيث يجب الإلتفات إلى هذه العلامات لتجنب مضاعفات حدوث الجلطة الدماغية.
اعراض الجلطة الدماغية الصامتة
شعور مفاجئ بالدوخة
اضطراب المشي
مشكلات بصرية
تطور الحول
عدم وضوح الكلام
عدم تناظر جانبي الوجه
شعور بالخدر وضعف في الأطراف
وأكدت دولوفا، انه مع ظهور علامات الجلطة الدماغية الصامتة، من الضروري مراجعة الطبيب المختص، وذلك لإجراء الفحص اللازم، ومعرفة ما إن جلطة دماغية ام أعراض مشابهة.
** مصدر الخبر من موقع نوفوستي