ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان تتخطي حاجز 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:40 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في لبنان
Advertisements
محمود نوفل
 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3157 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 328016 إصابة 

وبحسب تقرير وزارة الصحة اللبنانية فقد سجلت 66 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 3803 حالة.

كما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2257 حالة شفاء من الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 218588 حالة.


وكانت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أعلنت عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت وزارة الصحة العامة في بيان، إنه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6 و7 و8 فبراير الجاري؛ أظهرت النتائج وجود 30 حالة إيجابي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة اللبنانية تسجل 2878 إصابة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة

إصابات كورونا في لبنان تتخطى عتبة الـ6000 خلال 24 ساعة

اكتشاف 13 إصابة بـ كورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

لبنان.. اكتشاف 14 إصابة بـ كورونا على متن رحلات جوية

ارتفاع قياسي جديد في وفيات كورونا بـ لبنان

دون وفيات.. البحرين تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

تأجيل الدراسة بسبب كورونا.. أحمد موسى يحسم الجدل

الصحة العالمية تكشف نبأ سارًا بشأن إصابات ولقاح كورونا ..فيديو

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

بعد إيقافه من الـ FIFA .. أول ظهور لـ كهربا من الحجر الصحي

عايزين يخربوا البلد.. تعليق صادم من أحمد موسى عن طلب تأجيل الامتحانات| فيديو

«حياة كريمة»: 4 محافظات لن تكون ضمن مبادرة تطوير الريف لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟