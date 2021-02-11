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رياضة

شيما صابر تعلن إصابة زوجها بفيروس كورونا وتطلب من متابعيها الدعاء

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى صورة مع زوجها اللاعب رامي صبري، تطلب من متابعيها الدعاء له بالشفاء بعد إعلانها إصابته بكورونا.

وكانت قد ـعلنت شيما صابر عن حملها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

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وظهرت شيما صابر في الصور برفقة زوجها رامي صبري وكانت تبدو عليها مظاهر الحمل، وعلقت علي الصورة قائلة :"في طريقه الينا ".

كانت المذيعة شيماء صابر  الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، احتفلت بزفافها على اللاعب رامي صبري قائد فريق إنبي في حفل بسيط ضم العائلتين، وذلك اتباعًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بمنع التجمعات من أجل محاربة فيروس كورونا.
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