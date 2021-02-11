حملة نظافة مكبرة بشمال الأقصر.. صور

قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بشمال الأقصر بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد احمد الهوارى رئيس المركز وبإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز بتمهيد شارع الأقصر العشى من محطة الصرف حتى العمارات السكانية من خلال توسيع الشارع ورفع المخلفات والتراكمات من حشائش الحلف وغيره.





تمت الأعمال بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، حيث تم رفع حوالى ١٠ أطنان مخلفات.





وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية، حيث تم رفع ٣ أطنان مخلفات وتراكمات بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى وغالية أحمد حسن سكرتير قرية العشى.





كما تم إنارة الطريق الجانبى لخط السكة الحديد من محور شمال الأقصر حتى كوبرى العشى الجديد.





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