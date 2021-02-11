نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...
الربو والإنفلونزا حالتان من أمراض الجهاز التنفسي التي تؤثر بشكل كبير على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كما تحدث الأنفلونزا بسبب فيروس الأنفلونزا وهي مرض شديد الانتقال بينما الربو هو مرض التهابي مزمن غير قابل للانتقال يصيب الشعب الهوائية ويحدث بشكل رئيسي بسبب الحساسية (الغبار والوبر وحبوب اللقاح) وغير المسببة للحساسية (دخان التبغ والالتهابات الفيروسية) العوامل.
يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الصداع، ولكن الكثير لا يعلم السبب الحقيقي وراء الإصابة به، ويزدهر الصداع بسبب الجفاف، لذا تناول كوبًا من الماء لتخفيف الألم، ويزيد الماء من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، ولكن شرب الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة، لأن الماء البارد أو المثلج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصداع أو يسبب "تجميد الدماغ" غير المرغوب فيه.
أثارت عدد من الدراسات العلمية الجدل بعد أن زعمت أن ارتفاع نسب متعافي كورونا من الإصابة بالسكر.
وعلق الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يحتل بحلول عام 2030 المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية٠
وأوضح "بدران"، لـ "صدى البلد زيادة فرص حدوث مرض السكرى بعد كورونا
يصيب الأشخاص الفيروسات ونزلات البرد والإنفلونزا مع تغييرات الطقس، والتي تؤثر بالسلب على الصحة بشكل عام، والمناعة بشكل خاص، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا.