نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

يزدهر الصداع بسبب الجفاف، لذا تناول كوبًا من الماء لتخفيف الألم، ويزيد الماء من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، ولكن شرب الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة، لأن الماء البارد أو المثلج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصداع أو يسبب "تجميد الدماغ" غير المرغوب فيه.

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الصداع ، ولكن الكثير لا يعلم السبب الحقيقي وراء الإصابة به، و