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أخبار العالم

لبنان تعود تدريجيا.. فتح المساجد غدا لصلاة الجمعة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:27 م
المساجد في لبنان
المساجد في لبنان
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محمود نوفل
 
أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان قرارًا إستثنائيًا بفتح المساجد ظهر غدا الجمعة لإقامة صلاة الجمعة فقط. 

ووجهت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانية في بيان لها اليوم نداء عاجلا لجميع المصلين الى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة. 

وأشارت الي الضوابط والشروط الصحية الواجب التقيد بها لأداء الصلاة أن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين.

وشدد على مديري الأوقاف في ربوع الدولة اللبنانية ضرورة  أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا. 

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