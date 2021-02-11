ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوط أول هايل.. إبراهيم فايق يشيد بأداء الأهلي أمام بالميراس

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:10 م
إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
Advertisements
مصطفى كرم

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بأداء النادي الأهلي في الشوط الأول أمام فريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وغرد إبراهيم فايق عبر تويتر قائلا: "شوط أول هااايل للأهلي أمام بالميراس.. شخصية هجومية وتركيز دفاعي هايل.. ينقص فقط استغلال الفرص.. نزول محمد الشريف ضرورة ملحة لمهاجمة المساحات الفاضية في ضهر دفاع بالميراس.. المكسب في المتناول جدا وحذاري من عقاب تضييع الفرصة السهلة".


وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شوط أهلاوي .. شوبير يشيد بأداء المارد الأحمر أمام الدحيل القطري

إبراهيم فايق : 45 دقيقة تاريخية لـ الأهلي في المونديال أمام الدحيل

كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. والمباراة كانت أصعب مما توقعنا ..فيديو

التاريخ أهلاوي والتفوق برازيلي.. فرص فوز الأهلي والتشكيل المتوقع أمام بالميراس

جمال الحاجي: دفاعات الأهلي قادرة على إيقاف خطورة هجوم بالميراس

الجماهير تدعم الأهلي للفوز على بالميراس لتحقيق البرونزية في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

أمان زائف.. الصحة العالمية تحذر من خطأ جسيم بشأن فيروس كورنا

دماء من الفم.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان علي حميدة

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

لمتعافي كورونا .. 7 أسرار وراء زيادة ارتفاع الإصابة بمرض السكر

احذر.. سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لاستخدام الأنوار العالية بقانون المرور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحولت إلى اللون الأسود.. كورونا يتسبب في بتر أصابع مسنة.. تفاصيل

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد