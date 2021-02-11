كاف يهنئ الأهلي ببرونزية بطولة العالم للاندية: ممثل افريقيا وبطلها

هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بالفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية نسخة 2020.
وغرد «كاف» عبر حسابه قائلًا: «للمرة الثانية الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية.. تهانينا لممثل إفريقيا وبطلها».
ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات.
وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت اليوم على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.