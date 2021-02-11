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رياضة

حلا حسين تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز .. فيديو وصور

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:06 م
حلا محمد حسين
حلا محمد حسين
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القسم الرياضى
توجت حلا محمد حسين لاعبة فريق 6 اكتوبر بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز تحت 9 سنوات ، بعد منافسات قوية ضمن المسابقة ، ويقود فريق 6 اكتوبر كابتن معاوية المدير الفني ، والمدرب الجمباز كابتن سعد اسماعيل ، و كابتن سعد وكابتن يمني شريف مدربة الباليه.

وبذل الجهاز الفني للفريق مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبات للبطولة ، والتي نافسن فيها بقوة ، وفازت حلا محمد حسين بذهبية البطولة في اول روتيشن.

ويحرص كل مدرب على تصحيح اخطاء اللاعبات اثناء التدريبات ، تجنبا لخسارة اي نقاط خلال المنافسات وهو ما جعل الفريق في المركز الاول ، ويستعد لمنافسات اخرى خلال الموسم الحالي.

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