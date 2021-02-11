حلا حسين تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز .. فيديو وصور

ويقود فريق 6 اكتوبر كابتن معاوية المدير الفني ، والمدرب الجمباز كابتن سعد اسماعيل ، و كابتن سعد وكابتن يمني شريف مدربة الباليه.





وبذل الجهاز الفني للفريق مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبات للبطولة ، والتي نافسن فيها بقوة ، وفازت حلا محمد حسين بذهبية البطولة في اول روتيشن.





ويحرص كل مدرب على تصحيح اخطاء اللاعبات اثناء التدريبات ، تجنبا لخسارة اي نقاط خلال المنافسات وهو ما جعل الفريق في المركز الاول ، ويستعد لمنافسات اخرى خلال الموسم الحالي.





توجت حلا محمد حسين لاعبة فريق 6 اكتوبر بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز تحت 9 سنوات ، بعد منافسات قوية ضمن المسابقة ،