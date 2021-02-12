سكان منطقة مبارك فى الإسكندرية يستغيثون من تدنى الخدمات

حالة من الاستياء والغضب الشديد بين أهالي مساكن مبارك بمنطقة عبدالقادر، غرب الإسكندرية، نتيجة إهمال المسؤولين لمطالبهم بشأن إصلاح المرافق العامة وتدنى الخدمات وتهالك المباني .





وتعد منطقة مساكن تعاونيات مبارك زاوية عبدالقادر بالعامرية محافظة الإسكندرية فى مقدمة المناطق العشوائية التي تلجأ اليها المحافظة لتسكين الأسر المنكوبة والأكثر احتياجا خاصة فى أوقات الأزمات و الكوارث.





قال المواطن أسامة يونس فى رسالته من خلال شكاوى " صدى البلد" : مبانى مساكن مبارك لا تصلح للسكن وقديمة ومتهالكة وآيلة للسقوط فهى مخصصة للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين ، تم أنشائها منذ 45 عاما، مؤكدا أنه عند تسلمه مسكنه، فى عام 2017 لم تكن صالحه للسكن، وكان به شروخ كبيرة وتصدعات وغير مطابقه للمواصفات الهندسية والإنشائية ونحن تسلمناها على أنها مساكن جديدة .

وأضاف: ونتج عن أهمالها انتشار المياه أسفل البلوكات، ما أدى إلى تصدعها وتعرضها للانهيار، إثر تشبع المبانى بمياه الصرف الصحى ما يؤثر على القواعد الخرسانية، إضافة إلى تعرض الأطفال للأمراض بسبب اللعب فى المياه المحملة بالميكروبات، وأكد أنهم تقدموا بشكاوى إلى الجهات المسؤولة، دون جدوى ، فضلا عن افتقاد المنطقة للخدمات الطبي فلا يوجد غير مستشفى العامرية المركزى ويبعد نحو ٢٠ كيلو، فلا نستطيع إنقاذ المرضى، وأغلب من يسكنها من الفقراء، ولا نستطيع توفير نفقات المستشفيات الخاصة .





وأشار الى أن أغلب الشوارع تنتشر فيها القمامة، ما يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض، مطالبا المسؤولين بحملة نظافة يومية ومراعاة وجود أطفال ومدارس وحضانات، مشيرا إلى سيطرة الباعة وأصحاب المحلات على الطرق والأماكن الخضراء والأرصفة وبناء أكشاك غير مرخصة .





وتابع: " الشوارع غرقانة فى مياه الصرف الصحى والقمامة ولا توجد مستشفى أو نقطة شرطة أو مكتب بريد أو مركز شباب"، مؤكد أن أبسط حقوق الإنسان غير متوافرة للسكان " واحنا غلابة معناش فلوس عايشين فى منطقة غير صالحة للسكن والموت يحاصرنا مع المرض" ، مطالبا بإدراج المساكن ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .





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